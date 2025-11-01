Село Кунино, Северозападна България. В подножието на внушителните скали се намира единственото училище по каменообработване на Балканите. С над 100-годишна история, гимназията привлича ученици от цялата страна и не само.

„Училището е създадено с указ от министерство на войната. Тогавашният министър Константин Томов избира това място по няколко причини, една от които е, че той всъщност е от Кунино. Другата е, че наблизо има кариера с чудесен бял хубав кунински варовик, който е един от най-подходящите материали за скулптура и не на последно място близостта на жп гарата, тъй като в онези времена 1921 основният транспорт се е извършвал чрез жп превоза“, каза Петър Михайлов, преподавател по рисуване и скулптура.

С влак пътува до училището си осмокласникът Николай, който е от София, но избира да се премести в село Кунино.

„Тука на спирката си хващам влака и слизам на Мездра.Там си взимам билет за София и се прибирам. Лесно е, нали като му свикнеш. В София имах няколко възможности, но след като научих за това училище и реших, че няма смисъл даже и да кандидатствам за други, просто тук си искам. Откакто разбрах за тази професия това ми стана като мечта“, посочи Николай Георгиев, ученик в 8 клас, от София.

„В училището се обучават 38 деца от цялата държава, даже имаме и от чужбина, по-конкретно от Гърция. Обучават се в специалността каменоделие и в каменоделието влизат много други подцели като специалните предмети живопис, графика, история на изкуството, скулптура, добив и обработка на скални и облицовъчни материали и разбира се другите общообразователни предмети, които имаме във всяко едно училище в България“, каза Валери Ганчев, директор на професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино.

Мечтата да работи с камък води и Анастасия от гръцкото море при скалите в Кунино.

„Идвам направо от Гърция, от една година вече съм тук. От Драма, близо до Кавала. От много малка ми харесва да се занимавам с глината с рисуването и аз реших, че каквото и да става аз трябва да дойда тук в това училище“, каза Анастасия.

Макар и професията да изглежда по-скоро мъжка, в гимназията една трета от учениците са момичета, които не се плашат от тежките инструменти и облаците прах в работилницата.



„Не е само мъжете да могат да го направят, ако го имаш вътре в себе си, ако имаш силата, може винаги да го направиш и да постигнеш това, което искаш“, посочи още тя.

Освен Анастасия десетокласничката Ивелина също избира да учи в гимназията, но мечтае и един ден да се върне отново.

„Вуйчо ми е учил тук, обичам да рисувам и реших да пробвам. Ще се върна като учител отново тук. Много съм си свикнала. Това си е нашия край. Мечтая да завърша и да се върна тук да преподавам“, каза Ивелина.

Ако в България малцина знаят за съществуването на училището, негови възпитаници са го прославили и извън пределите на страната.

„При реставрацията на изгорялата катедрала Нотр Дам са участвали възпитаници на кунинската школа. Във вътрешния двор е дипломната работа на Тихомир Стоянов, той пък е реализатор на северната фасада на СУ“, обясни Петър Михайлов.



В началото на всяка учебна година за новопостъпилите ученици в това училище има ритуал – те удрят символично по камъка, за да се свържат със занаята.



Връзката с него е завинаги, а произведенията – емблематични.

„Това е проект за скулптура на известния дядо Добри. Идеята беше той да бъде поставен на същото място, където си е бил през по-голямата част от живота си. През годините са се случили доста неразбирателства къде точно как да бъде поставен, така че в момента е по-скоро замразен този проект, но разполагаме, съхраняваме модела.. така че чакаме“, каза още Михайлов.



В гимназията в Кунино миналото и бъдещето вървят ръка за ръка. Звънецът за влизане в час е популярна и обичана българска песен, а проблемите с достъпа до интернет поради отдалечеността на селото също са решени.

„Училището разполага с прекрасен бърз интернет чрез Старлинк на Илън Мъск“, обясни Тодор Кондев, председател на Обществения съвет.



Библиотека, STEM кабинет, очила за виртуална реалност, билярд, джаги, фитнес са само част от удобствата, с които разполагат учениците.

“Kултурен живот се развива дейно в училището, организираме изложби, организираме пътувания на децата и участия в най-различни формати, дейно се занимават със следучилищна работа, с авторски изпълнения и занимания по интереси също, които са в сферата на изкуството”, разказа директорът на гимназията.

А вътрешният двор на училището освен изкуство от камък и специфична акустика, крие още едно богатство.

„Имаме си собствен кошер от диви пчели и е вътре в основите на сградата и то от години“, обясни преподавателят Петър Михайлов.



В гимназията в Кунино проблем с както с кадрите, така и с дисциплината няма. А забраната на телефоните в училище идва от само себе си.

„Когато рисуваш и работиш с глина, ти нямаш интелектуалната енергия да си пишеш с някой, защото си концентриран, това при нас става по естествен път. Няма съпротива, естествен процес е, децата са спокойни“, каза Тодор Кондов.



Почти всички ученици, не само учат в гимназията, но и живеят там. Децата са част от общност, в която професионалната квалификация и специфичните умения са само малка част от това, което получават.

„Всичко това се контролира и се възпитава, така че те да могат да могат да бъдат възпитани като едни достойни хора и след завършването да могат да поемат най-спокойно живота си в ръце“, каза директорът.

„Ние им помагаме да намират работа в цяла Европа, знанието на езика не е императивно, уменията, които имат с ръцете и с ума си ще им позволят да работят в цяла Европа, те стават едни граждани на света веднага“, посочи Тодор Кондов.



„Водата дълбае камъка с постоянство, а не със сила. Ако му отвърнеш с любов и той ще го направи за теб и точно в това възпитаваме нашите ученици – любов към работата и към професията“, каза преподавателят Петър Михайлов.



Хората, избрали да се посветят на това да учат децата на занаят, следват завета на будителите от миналото и възпитават будителите от бъдещето. И както камъкът си тежи на мястото, така и тяхното дело остава във времето.

