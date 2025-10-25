На фона на кризата с боклука в София деца ни показват, че решението може да започне още от училище.

Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки обучава ученици как правилно да събират и рециклират.

Деца от шести клас оставят учебниците за малко и влизат в истински урок – не по математика, а по отговорност към природата.

В столичната база за разделно събиране на отпадъци те научават как боклукът се превръща в нов ресурс. Много от учениците рециклират и вкъщи.

След като се запознават с теорията, децата обличат жилетки и влизат в халето, където започва истинската работа на поточната линия.

От дружеството обясняват, че дори когато гражданите сбъркат контейнера, отпадъкът все пак може да бъде спасен на сортиращата линия.

Опаковките трябва да са чисти, изплакнати, да нямат течност вътре.

Всяка правилно изхвърлена опаковка има значение – и за природата, и за икономията на ресурси.

През линията в София преминават около 15 тона опаковки дневно, а за цялата страна – над 100 хиляди тона годишно. Всеки контейнер извозва различен отпадък.

Рециклирането е лесно и бързо, казват организаторите. Те се надяват, че днешният урок няма да приключи с училищния звънец, а ще продължи у дома - в кофата за боклук.

