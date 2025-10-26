dalivali.bg
68 дни до еврото: Хората най-много се оплакват от цените на услугите

Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли в полза на повишаване на цената - това е грешка, за която трябва да се сигнализира

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:39 ч. 26.10.2025 г.

68 дни до момента, в който ще заменим левовете с евро. Дни, в които един от най-задаваните въпроси е - какво става с цените. 

"Към момента не можем да кажем, че имаме притеснение по отношение на наблюдаван ръст на цели браншове, сектори. Има изменения нагоре в цените, но те са предимно за отделни продукти - сезонни продукти, за които е нормално да се промени цената", смята председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Колко струва: Глобяват с по 30 хил. лв. търговци,

"За спекула не мога да говоря. Когато имаме тревожно увеличение на цената, тогава трябва да се направи детайлен анализ. Когато не може да се открие отговор защо тази цена е толкова увеличена, тогава се правят санкции", заяви Колячев. 

Според него сайтът "Колко струва" работи напълни функционално. Идеята на сайта е да има достъпност и прозрачност на цените. 

"Хората най-много се оплакват в момента от услугите, например - фризьорски услуги, ключарски услуги, до колкото имаме информация от жалби". Според Колячев има как бързо да се установи дали има спекула на повишаване на цените на услугите или те са спрямо икономически ръст на цените на определени продукти, необходими за тази услуга. 

Държавата с нов сайт за цените: Как да проверим къде покупките ще са най-изгодни? (ВИДЕО)

"Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли в полза на повишаване на цената, това е грешка, за която трябва да се сигнализира", заяви експертът. 

Той призова да се изпращат сигнали на национална линия - 070011122, специално мобилно приложение. Според закона за въвеждане на еврото не би трябвало да се променят цените при въвеждане на еврото, ако няма промяна на определени икономически фактори, които са разходоопределящи. 

