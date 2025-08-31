В Норвегия тази седмица се проведе Световната купа по футбол за бездомни.

Този понеделник над 500 играчи от 48 държави се събраха в Осло, за да поставят началото на 20-ото издание на Световното първенство по футбол за бездомни - надпревара, създадена за да вдъхнови хората без дом да променят живота си. Турнирът е отворен както за мъже, така и за жени над 16-годишна възраст, които в някакъв момент са останали без дом или изпитват социални затруднения.

Снимка: bTV





„Всички са невероятни хора. Това е най-хубавото нещо, което се е случвало в живота ми. В животите на всеки един от нас. Тренираме само от три месеца, преди това не познавах никого от тях, но много бързо се сближихме, както с момичетата, така и с момчетата“, казва Фиона Тафи.

За 57-годишната Фиона Тафи, която е част от женския отбор на Ирландия, Световната купа е ново начало в живота ѝ, след проблеми с наркотиците и един особено труден период, в който остава без дом.



Тазгодишното издание на турнира е 20-ото по ред от 2003-та насам. Играчите се избират от 70 организации по целия свят, които са партньори на Световната купа и използват футбола, за да повдигнат и други истински важни въпроси.

„Нашата цел е да накараме хората да поискат да не бъдат бездомни. Според нас е абсурдно да има толкова много хора без дом в днешно време, когато разполагаме с толкова много. Трябва да обръщаме повече внимание на този проблем, докато той не спре да съществува. Искаме да помогнем на хората да променят живота си и макар това да е просто едно спортно събитие, всъщност става дума за промяна на съдби. Това е нашата цел и, за щастие, това се случва“, казва Мел Йънг, президент на Световната купа по футбол за бездомни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK