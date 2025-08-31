Българското Черноморие е изключително подходящо за много популярни спортове като кайт, сърф и други разновидности на този спорт. На едно от най-добрите места у нас за практикуване на кайт е в залива на Бургас.

За пореден път там се проведе състезание в различни категории.

„Това е наистина едно от най-добрите места и истината е, че Бургаския залив като цяло е залив, в който стават най-добре състезания не само на кайтборд, а всички ветроходни състезания, защото тук винаги има добър вятър, постоянно се получават невероятни състезания. Тук има провеждани световни първенства и всички, дори и чужденци са във възторг от Бургаския залив“, обяснява Валентин Николов от Яхт клуб Черноморец-Бургас.

„Яхт клуб Черноморец-Бургас е един от клубовете, който преди 10 години започна да развива тази дисциплина и ние всяка една година провеждаме поне едно състезание“, каза още той.

„Когато започне един спорт не трябва да се отказва, трябва да е постоянство, никакво отказване, с сигурност, както във всяко ново начинание, началото винаги е трудно и има много препятствия, но точно това е интересното, е адреналина“, посочи Гергана Стоянова, състезател.



„Това не е само спорта, самите хора са отделна общност, които го правят уникален спорт. За мен това е най-важното. Ние сме така едно голямо семейство“, каза още тя.

Снимка: bTV





„Аз определено мисля, че България е длъжник малко на ветроходци спортове и то поради една причина, че като цяло това е спорт, който първо че изисква по-специално финансиране, защото тук определено намират място и високите технологии, не само в кайтборда, и в ветроходството, което е много скъпо и затова се обръщаме към всички хора в България, фирми, общини, които могат да помагат на ветроходния спорт, да го правят, защото за да получим добри резултати ние трябва да бъдем в крак с световните тенденции, а това става много трудно“, каза Николов.



„Не, тук трябва да се работи по този въпрос и аз ще инициирам, имам в главата си събития, които да инициирам, да включим тази ниша от поколението 18-20 годишни учениците, по-скоро, с които работя и аз все пак, да могат да се запознаят с този спорт, защото реално учениците от България, дори самата дума, кайт им и е непонятна, а това е, все пак сме деца на морето и хора на морето. Отделно това, което мога да кажа е, че като цяло нищо им не е, че България не е толкова морска страна“, посочи Гергана.



„Надявам се с времето да промени тази култура, защото ние сме на брега на едно невероятно море, което създава изключителни възможности, но като цяло, като че ли това не е във фокуса не само на спорта, но и във всички дейности на обществените живота“, казва Валентин Николов.



„Да, нека да има повече събития и хора за такива приятни събития, като регати и да има вятър, най-важно. Да има вятър“, посочи Гергана Стоянова.



Наистина това място е забележително за практикуването на кайт. Хората, които се занимават с него са една своеобразна общност.Това, което е много важно обаче е, че тези дадености трябва да се използват и да се спортува.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK