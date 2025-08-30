dalivali.bg
Фестивалът "Томатина": Хиляди туристи изпълниха испанските улици за традиционния бой с домати

Събитието имаше и кауза имаше и кауза - местните искаха да покажат, че са се възстановили след опустошителните наводнения в региона през 2024

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:20 ч. 30.08.2025 г.

Последната седмица на август в испанския град Буньол по традиция започна с доставка на тонове домати. Причината - фестивалът "Томатина", който се провежда от средата на 40-те години на миналия век.

Започнал като спонтанна разправа между селяни тогава, днес той привлича хиляди туристи от целия свят.

Снимка: EPA

Тази година най-дългата улица на Буньол беше препълнена с повече от 22 хиляди души, които в продължение на час плуваха в доматено пюре и хвърляха домати на всички страни. 

Фестивал на лютеницата: Каква е рецептата на село Логодаж?

„Беше страхотно, наистина страхотно! Лудост, пълна лудост! Най-лудото е, че това е нещо, което продължава само един час, а накрая всичко, което виждаш пред себе си, е покрито с доматен сок!“, каза Карлос Паларис, турист от Бразилия.

"Томатина" е съпътстван от много музика, танци и фойерверки, а в нощта преди боя с домати пък участниците се съревновават и в други неща, като приготвянето на традиционната за Испания паеля.

Снимка: EPA



„Това е нещо, което трябва да направиш поне веднъж в живота си! Усещане, което определено трябва да изпиташ! Честно казано, не знам дали бих се върнала, може би с приятели, но със сигурност всеки трябва да го направи поне веднъж!“, казва Южиния Стуц, турист от Франция.

Тази година "Томатина" имаше и кауза - местните жители искаха да покажат, че са се възстановили след опустошителните наводнения в региона през 2024-та, а фестивалът завърши с призив за край на войната в Ивицата Газа.

