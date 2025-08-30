Благоевградското село Логодаж изпраща август с традиционния вече Фестивал на лютеницата.
Празник на традицията, на който организаторите канят всички с призива: „Филиите и лютеницата от нас, а настроението от вас – елате да намажете и вие“.
Събитието съхранява и представя вкусове и традиции на Пиринския край.
Гостите ще имат възможност да се насладят на приготвянето на домашна лютеница по автентични рецепти, да опитат от кулинарните изкушения и да се потопят в атмосферата на българския фолклор.
В благоевградското село село Габрово пък следобед ще се състои културна среща „Пикник Артистик“, която обединява български и френски традиции. Посетителите ще могат да се докоснат до богатството на изкуството, музиката и кухнята, превръщайки събитието в истински празник на културния обмен.
Каква е рецептата за лютеница на село Логодаж – гледайте във видеото!
