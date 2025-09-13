Фестивалът „Квартал“ празнува 10 години: София има своя исторически център

За десета поредна година софийският фестивал „Квартал“ превръща карето между булевардите „Дондуков“, „Мария Луиза“, „Сливница“ и „Васил Левски“ в пешеходна зона на културата, изкуството и историята.

На ул. „Екзарх Йосиф“ вече е подреден традиционният винтидж базар, а програмата през уикенда включва десетки събития – от архитектурни турове и исторически обиколки до концерти, изложби и работилници за деца.

Сред акцентите тази година е първият тур в сградата на пожарната, както и тематични разходки, посветени на архитектурата и скритите съкровища на старите софийски сгради. Посетителите ще могат да видят и най-старото дърво в района – Апостоловото дърво, на възраст около 650 години.

Организаторите са подготвили и работилници за деца, архитектурни ателиета, поетични четения и музикални изпълнения, които ще оживят улиците в три пешеходни зони.

„Когато казват, че София няма исторически център, това не е вярно. Той е тук – в този квартал. Културата промени пространството и ни помогна да изградим общност, която пази историята и старите сгради“, каза Мартина Стефанова – организатор на фестивала.

По думите ѝ през последните 10 години „Квартал“ е изградил будно гражданско общество, в което съседите и артистите заедно работят за съхранението на културното наследство.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase