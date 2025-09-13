dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 22°
12 Разкъсана облачност 24°
13 Разкъсана облачност 25°
14 Разкъсана облачност 26°
15 Незначителна облачност 27°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Бившият иконом на принцеса Даяна: Разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“

Бившият иконом на принцеса Даяна: Разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“
На кой въпрос Иван Маджаров от „Златната лига“ на „Стани богат“ иска всички хора да знаят отговора?

На кой въпрос Иван Маджаров от „Златната лига“ на „Стани богат“ иска всички хора да знаят отговора?

Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане. Без доказателства трябва да бъде освободен

В памет на загиналите мотористи: Масово нощно каране в София тази вечер

Служители на Тръмп свързват ваксините срещу COVID-19 със смъртта на деца

Николай Василев за "счетоводните шмекерии" на държавата: Ние в комунизъм ли живеем в момента?

Кремъл обяви „пауза“ в преговорите за мир между Русия и Украйнa

Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

Предавания Тази събота и неделя

Фестивалът „Квартал“ празнува 10 години: София има своя исторически център

Събитие с турове, концерти и работилници събира хиляди в сърцето на стара София

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:56 ч. 13.09.2025 г.

За десета поредна година софийският фестивал „Квартал“ превръща карето между булевардите „Дондуков“, „Мария Луиза“, „Сливница“ и „Васил Левски“ в пешеходна зона на културата, изкуството и историята.

София в старите пощенски картички и снимки

На ул. „Екзарх Йосиф“ вече е подреден традиционният винтидж базар, а програмата през уикенда включва десетки събития – от архитектурни турове и исторически обиколки до концерти, изложби и работилници за деца.

Сред акцентите тази година е първият тур в сградата на пожарната, както и тематични разходки, посветени на архитектурата и скритите съкровища на старите софийски сгради. Посетителите ще могат да видят и най-старото дърво в района – Апостоловото дърво, на възраст около 650 години.

Организаторите са подготвили и работилници за деца, архитектурни ателиета, поетични четения и музикални изпълнения, които ще оживят улиците в три пешеходни зони.

Жената, която пази облика на Стара София: Мартина из уличките на любимия ѝ град (ВИДЕО)

„Когато казват, че София няма исторически център, това не е вярно. Той е тук – в този квартал. Културата промени пространството и ни помогна да изградим общност, която пази историята и старите сгради“, каза Мартина Стефанова – организатор на фестивала.

По думите ѝ през последните 10 години „Квартал“ е изградил будно гражданско общество, в което съседите и артистите заедно работят за съхранението на културното наследство.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти
Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан
Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода

Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода
Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Снимка: Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
Снимка: “Отново на училище” с Радио N-JOY
“Отново на училище” с Радио N-JOY
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс