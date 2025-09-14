Вотът на недоверие няма да успее. Това каза в „Тази събота и неделя“ журналистът Емилия Милчева. Тази седмица „Продължаваме промяната – Демократична България“, МЕЧ и АПС внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, от „Величие“ и „Възраждане също обявиха, че ще го подкрепят. Според нея двете партии правят „мръсен номер“ с подкрепата си, а ПП-ДБ ще получат критики.  

Политологът проф. Росен Стоянов обясни, че допустимостта на вота ще решат народните представители:

„Това е поредна индивидуална акция на правителството от страна на министър-председателя. В особени ситуации, които предначертават възможност за нарочна интерпретация и политически дивиденти на опозицията или вид скандал, би трябвало да бъдат комуникирани в публичното пространство на не толкова високо ниво. Трябва да се появи фигурата на говорител, който да бъде излъчен от правителството“, добави той.

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

Милчева каза, че фигурата на говорител не би свършила работа в правителство на ГЕРБ, където има „силна МВР жилка“: „Това, което направи г-н Митов е само върхът на пирамидата. Зад тази пирамида ние имаме едно абсолютно пазене на своите в МВР. Крайно време е гражданите да си направим свое МВР, защото това, което имаме МВР не ни пази. По случая с комисар Кожухаров има много неизвестни, които трябва да бъдат осветени“.

Журналистът коментира, че няма как вътрешният министър Даниел Митов да подаде оставка в момент, когато има вот на недоверие, защото това би означавало, че опозицията е права.

„Тронът се споделя с г-н Пеевски. Борисов не е в онази ситуация, в която беше абсолютно всесилен и можеше да решава всичко. Кадровата политика в МВР за висшите постове се съгласува. Видяхме какво се случи с поста за главен секретар. Ако ви прави впечатление именно професионалните лица в МВР не говорят по темата в Русе“, допълни тя.    

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Стоянов коментира, че президентът Румен Радев е изпуснал точния момент да напусне „Дондуков“ 2 и да се включи в активната политика като опозиция.

Целия анализ на политическия живот у нас, вижте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK