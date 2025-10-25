В сърцето на Балкана ухае на деликатес и традиция – 12-ото издание на празника на Еленския бут събра местни производители, гости от цялата страна и любители на българските вкусове.

Град Елена отново се превърна в кулинарната столица на България. Вторият ден от фестивала на Еленския бут изпълни улиците с аромат на сушено месо, греяно вино и домашни лакомства.

Местни майстори, пазители на вековната традиция, представят своите рецепти и техники за приготвяне на емблематичния еленски специалитет.

„Много хора си мислят, че бутът е от елен, но не е така – той се прави от свинско месо, само че единствено тук, в Елена“, обяснява производителят Димитър Минчев.

„Магията е в климата. Във въздуха на Еленския Балкан има специфична млечно-кисела бактерия, която придава уникалния вкус и аромат.“

Производството на Еленски бут се предава от поколение на поколение, а днес младите майстори се стремят да възродят и модернизират традицията, без да променят автентичния ѝ характер.

Еленският бут скоро може да стане и продукт със защитено географско указание (ЗГУ).

„Работим шестима производители, обединени в цел да защитим марката и да я направим разпознаваема в цяла Европа,“ обясни Стелян Салов, председател на Съвета по туризъм в Елена.

„Това ще отвори вратите за по-широка известност и ще гарантира качеството на продукта.“

По време на празника гостите могат да опитат от прочутия бут, нарязан тънко като перце, както повелява традицията, и да дегустират местни вина и мезета. В рамките на фестивала се провеждат кулинарни демонстрации, базари, фолклорни концерти и тематични изложби, посветени на занаятите и местния бит.

Фестивалът на Еленския бут продължава до неделя вечер, когато е и кулминацията на празничната програма. За всички посетители – и от близо, и от далеч – град Елена обещава вкус, традиция и добро настроение в сърцето на Балкана.

