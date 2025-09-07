Септемврийското море се очертава да бъде с топло време и по-ниски цени. В опит да удължат сезона морските общини по Южното Черноморие започнаха кампанията "Дълголятие" заедно с Министерството на туризма.

На север пък се надяват да привлекат повече туристи под мотото "Септември е новият август".

В празничния уикенд плажът в Приморско е пълен предимно с българи. Избирах да посетят българското Черноморие в този период, защото е по-спокойно и по-евтино.

За да не е само времето фактор, морските общини опитват да удължат сезона с атракции и забавления.

„Държавното първенство по подводен риболов, държавно първенство по плажен хандбал, закриване на най-дългия музикален фестивал „Прим фест“ и още много, много други събития“, каза кметът на Приморско Иван Гайков.

„Продължаваме с няколко фестивала - на народните носии, вечер на царевската песен, така наречена Джоржуна. Имаме цяла седмица на киното безплатни прожекции на нови популярни заглавия. Морето през септември не само е възможно, но е и страхотно“, каза Денис Диханов, зам.-кмет на община Царево.

Цените са свалени наполовина, но първият учебен ден се оказва непреодолим фактор. След 15 септември драстично се усеща края на сезона.

В Албена 8500 туристи са избрали почивка през септември.

„Започнахме кампания под наслов "Септември е новият август", като правихме специални оферти за отворените ни хотели. Нощувка със закуска в хотел с три звезди започва от 60 лева“, каза Красимира Стоянова, директор на „Албена тур“.

На специална цена е и аквапаркът. След 15 септември в курорта започва поетапното затваряне на хотелите.

