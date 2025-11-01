На 1 ноември – Денят на народните будители, двама от номинираните в конкурса „Будител на годината“ – Светослав Димитров и Благовеста Пугьова, напомниха, че будителството не е само част от историята, а жива кауза и днес.

Миналото лято Светослав Димитров, доброволец и треньор по футбол, рискува живота си, влизайки в пламъците, за да помогне в гасенето на опустошителните пожари. Изгорен и обездвижен, той прекарва месеци в болница и инвалидна количка. Днес отново е на терена – сред своите деца.

„Много време не можех да ходя, но с вяра, приятели и децата ми се получи. Те ме държаха жив. Наричам ги моите деца, защото те ми дадоха сила да се изправя“, споделя Светослав.

Неговите малки футболисти – деца на 10 и 11 години – тренират три пъти седмично и виждат в него не просто треньор, а човек, който показва какво е смелост.

„Не исках да ме виждат, когато бях в бинтове. Щях да ги уплаша. Но като се върнах, отидох на стадиона – сред тях“, разказва той.

Благовеста Пугьова е създател на инициативата „Подари време“ – кауза, която вече е обединила над 3000 доброволци в страната и е дарила повече от 100 000 часа внимание на деца в над 30 центъра.

„Първоначално мислехме, че като подарим книги, ще променим живота на децата. Но разбрахме, че истинската промяна идва от хората – от това да си до тях, да им станеш приятел“, разказва Благовеста.

Тя вярва, че всеки човек може да бъде будител, когато спре да гледа отстрани и започне да действа.

„Докато стоиш и плачеш за нечие страдание, не помагаш. Но когато отидеш при тях, когато подариш време, тогава променяш света“, казва тя.

И Светослав, и Благовеста са убедени, че будителството е заразно – когато хората видят, че някой действа, те също се осмеляват да помогнат.

