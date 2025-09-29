Сърцето няма възраст: Експерти от „Пирогов“ за първите признаци на сърдечен проблем

В световния ден на сърцето питаме двама лекари от спешна болница „Пирогов“ - д-р Иван Мартинов, началник на отделението по инвазивна кардиология, и д-р Димитър Валериев, завеждащ Отделението по кардиологична реанимация там, как и кога боледува сърцето.

„Болестите на сърцето нямат възраст. Знаете, най-малките също боледуват от сърце. Но тези, които обикновено сме свикнали да се появяват в един по-късен етап от живота, те също доста се подмладяват“, каза д-р Димитър Валериев.

А ако искаме да проверим здравето на сърцето си, д-р Иван Мартинов препоръчва стандартен преглед:

„ЕКГ, ехокардиография и лабораторни изследвания, които включват един панел от изследвания като липиден профил, чернодробна бъбречна функция. Вече има и нови съвременни изследвания, които тепърва навлизат, те са генетични – когато има съмнения за някаква генетична предиспозиция“.

Двамата обясниха и защо сърдечните заболявания са сред най-честите причини за смърт у нас. Сред основните причини са тютюнопушенето, приемът на алкохол, затлъстяването, диетичният режим.

Преди няколко месеца само за два дни седем пациенти бяха спасени от ампутация в „Пирогов“. Д-р Мартинов е бил сред екипа, спасили крайниците на хората.

„Има запушени артерии, по същия начин, както сърдечните. Когато се запушат, се нарушава притокът на кръв към тъканите и оттам се стига до най-тежката фаза – ампутация на крака“, обясни д-р Мартинов.

А във вчерашния ден колегата му д-р Валериев е прегледал десетки пациенти.

„Таргетът реално беше за пациенти, които вече имат преживян инцидент – пациенти, които са с преживян инфаркт, или са стентирани. Реално оплакванията, с които идваха, бяха рецидив на гръдна болка, лесна умора, задух, отоци по долните крайници“, каза той.

И уточни, че обичайно един от първите симптоми на сърдечен проблем е лесната и бърза умора, която настъпва у пациента. Докторът даде пример с изкачването на стълби - при изкачването на няколко етажа, индикация за проблем би било внезапното задъхване и липса на въздух след изминаването на два поредни етажа.

Какво още коментираха двамата лекари вижте във видеото към материала.