В Световния ден на сърцето, редица лечебни заведения организират безплатни кардиологични прегледи. Целта е да се напомни колко е важна профилактиката и навременното откриване на проблемите със сърцето.

Кардиолозите от УМБАЛ „Света Екатерина“ в София обръщат внимание на първичната профилактика, която е не по-малко важна от редовните прегледи.

„Това е избягване на заседналия начин на живот, физическа активност поне 3 часа седмично или по-интензивна – 2-3 часа. Здравословно хранене с преобладаване на фибри, ненаситени мастни киселини, избягване на захари, ниско количество сол, алкохол до 100 грама на седмица, избягване на тютюнопушенето и редукция на наднорменото тегло“, казва кардиологът д-р Ива Димитрова.

Тя съветва още пациентите да избягват стреса, депресивните състояния, негативните емоции, да мислят позитивно и да си осигуряват достатъчно сън – поне 7 часа дневно.

Действията при остър инфаркт трябва да са много своевременни, тъй като може да се стигне до трайни негативни последствия, казват от УМБАЛ „Света Екатерина“.

„Първите стъпки се осъществяват още при първи медицински контакт дори да е при общопрактикуващ лекар, бърза медицинска помощ или доболничен кардиолог. Работната диагноза се поставя въз основа на клинична симптоматика и до 10 минути от постъпване на пациента се прави електрокардиограма. При поставена диагноза при нас пациентът постъпва в интензивен сектор, където се мониторира непрекъснато с оглед изключването на злокачествени аритмии и погасяването им, обезболява се, подава се кислород при нужда. По протокол на нашата клиника се прави бърза ехокардиография с цел изключване на други потенциално летални състояние, характеризиращи се с гръдна болка“, обяснява д-р Димитрова.

По случай Световния ден на сърцето днес и утре болница „Света Екатерина“ организира безплатни профилактични кардиологични прегледи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK