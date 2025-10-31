Румяна Бъчварова: Борисов постигна усещане за стабилност в управлението

Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано, а политическата стабилност е постигната. Може би не е точно, каквото искаше Бойко Борисов, но му дава голяма сигурност, усещане за стабилност бившият вътрешен министър и политолог Румяна Бъчварова.

По думите ѝ след емоционалната реч на Бойко Борисов след изборите в Пазарджик „се узакони“ реалното участие на ДПС в управлението, макар да не са направени официални промени в кабинета.

„Формално не бяха сменени министри и нямаше разпределение на ресори, което би било логична мярка. Но в крайна сметка вече виждаме представители на ДПС на всички брифинги, които се дават по повод на взетия решения. И по този начин всички свикват с факта и приемат за нещо нормално това, че ДПС са в управлението по един легитимен начин. Но има и въпросителни - ние не знаем точно какво са се разбрали тогава, когато имаше някакви разговори между премиера и Пеевски“, коментира Пачварова.

Според нея е било очевидно, че лидерът на ГЕРБ е искал по-мащабна промяна в управлението, но е получил „само усещане за стабилност“.

„Въпреки потенциалната зависимост от тази подкрепа, тя дава на Борисов усещане за стабилност, защото целият ресурс, който може да държи държавата в една определена линия, вече е в ръцете на управляващите. Факт е, че все пак се получи нещо, което ще се отрази на политическия живот. „ДПС - Ново начало“ във властта ще даде стабилност на управлението, но това не означава, че ще премахне всички възражения срещу това управление, защото много хора от различни нива в обществото, различни групи изразяват опасение, че има наслояване на едно напрежение, което не е ясно дали няма да бъде активирано в един момент“, смята тя.

Коментирайки спекулациите за политически проект около президента Румен Радев, Бъчварова посочи, че България циклично ражда нови политически сили, когато общественото недоволство се натрупа:

„Виждаме повторяемост на модела – след Симеон Сакскобургготски, ГЕРБ, ИТН и други. Но лидерството не се ражда спонтанно – трябва идеи и общности. Засега не виждам такива около президента.“

В края на разговора тя коментира и необходимостта от намаляване на държавната администрация.

„Администрацията е гръбнакът на държавата. Ако искаме промяна, тя трябва да е цялостна, базирана на функционален анализ – не може да се прави на парче. В момента има и много незаети щатове, които просто тежат на бюджета“, каза Бъчварова.

Тя обобщи, че управлението ще се задържи, но остава непопулярно сред широки обществени групи.

„Твърдите електорати са стабилни, но неактивните и младите хора – специалисти, IT експерти, лекари – не се чувстват представени. Именно те ще определят следващата промяна“, завърши тя.

