dalivali.bg
София
сега Облачно 12°
21 Разкъсана облачност 11°
22 Разкъсана облачност 10°
23 Разкъсана облачност 10°
00 Разкъсана облачност
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания Лице в лице

Проф. Владимир Чуков: Има светлина в тунела, „Хамас“ трябва да си отидат

Арабистът коментира, че втората фаза от плана на Тръмп най-вероятно ще забуксува

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:41 ч. 13.10.2025 г.

Първият етап от плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп беше успешно изпълнен. Това заяви в „Лице в лице“ експертът по близкоизточните въпроси проф. Владимир Чуков. По думите му водещият инструмент в ръцете ха „Хамас“ – заложниците, вече го няма.

„Тръмп е невероятен оратор. Един час той си говореше с хората в злата. Разбра се, че Тръмп е уредил среща на Нетаняху с Реджеп Ердоган, въпреки че турският президент не му е фен. Това, което се очаква е той да го накара евентуално да се срещне с Махмуд Абас (б.р. палестински политик). Цялата кариера на Нетаняху е наратив срещу Палестинската държава, няма как да се състои“, каза Чуков.

Според него втората фаза от плана на Тръмп ще забуксува, защото той е предназначен за разоръжаването на „Хамас“. Част от страните са оптимисти, Египет, например.

НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа

„Виждаме обаче пониженото ниво на представителство на Саудитска Арабия, което подсказва, че има страни, които скептични по отношение на това какво ще се случи по-нататък“, допълни експертът.

Арабистът каза още, че американските наблюдатели ще бъдат ситуирани в Израел и Египет, които евентуално ще координират многонационалната сила от ислямски държави. По думите му, когато „Хамас“ започне да се разоръжава – не е ясно на кого ще предаде оръжието си.

„Не вярвам палестинската автономия да накарат „Хамас“ да си предаде оръжието. Тя много отдавна не присъства в Газа. Те нямат реално влияние на терен. „Хамас“, макар и ослабена, играе ролята на полицейска структура. Има светлина в тунела, „Хамас“ трябва да си отидат “, коментира проф. Чуков.

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

По думите му терористичната групировка не са склонни да предадат оръжието си на Израел, но искат Тел Авив да не ги счита за заплаха. Според него бъдещето на Газа е неясно, докато няма сигурност в региона.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42

Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42
Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден

Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден
След напрегнатите избори в Пазарджик активността е 35%

След напрегнатите избори в Пазарджик активността е 35%
Инцидент с кораб в Черно море, в ход е спасителна операция

Инцидент с кораб в Черно море, в ход е спасителна операция

ДПС е най-вероятната първа политическа сила на изборите в Пазарджик

ДПС е най-вероятната първа политическа сила на изборите в Пазарджик
Тази сутрин
Снимка: Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Велева: Какво толкова има в Пазарджик? Залогът е много голям. Лозанов: „ДПС-Ново начало“ иска да направи голям обрат в нас
Снимка: Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Kъде са 55 милиона лева за магистрала "Хемус"? Прокурор Ивайло Занев разказа за схемата пред bTV
Снимка: Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Керемедчиев за връщането на заложниците от „Хамас“: Исторически момент, но предстои дълъг мирен процес
Лице в лице
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Снимка: Върховенството на закона
Върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука