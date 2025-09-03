Младежи се покачиха на кран на 200 метра височина, за да си направят снимка. Опасната проява отново поставя въпроса – защо новото поколение рискува живота си за кадър в социалните мрежи.

Според психолога Теодора Ангелова подобни прояви не са просто търсене на адреналин или модерна тенденция, а симптом за по-дълбоки проблеми в обществото.

„Живеем в смъртофобично общество – избягваме темите за смъртта, за скръбта и траура. А липсата на инициация към зрелостта кара младите да търсят граници и усещания, често чрез опасно поведение“, обяснява тя.

Ангелова подчерта, че дигиталното общуване допринася за обезчувствяването.

„Когато пишеш съобщение, не виждаш реакцията на другия човек – не знаеш дали се е натъжил, дали се е усмихнал. Така губим емпатията, а това е първата стъпка към психопатията“, допълни тя.

Една от причините за рисковото поведение е нуждата от одобрение в социалните мрежи.

„Много деца са готови да рискуват живота си само за да получат харесвания. Флиртът със смъртта понякога е единственото, което им дава усещане, че са живи“, казва психологът.

