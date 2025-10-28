Това е следствие на политиката, която се води от правителството и от управляващото мнозинство през последната година. Грешка беше, че това не беше договорено още в самото начало, защото по принцип във всяка една парламентарна република правото на председателя и на най-голямата политическа формация, без значение дали тя има политическо мнозинство за формиране на кабинет. Нещата си идват на мястото.

Ако трябва да бъда откровен, ГЕРБ не трябва да търсят ротация, тяхно право е управляват парламента, след като носят основно отговорността за управление на държавата". Това мнение изрази в предаването "Лице в лице" Мехмед Дикме, бивш член на ДПС и бивш министър на земеделието по повод решението на коалицията да има ротация на председателя на Народното събрание.

На Пеевски ли е ДПС?

"Доган вече е приключил. Съмнявам се, че ще получи и 1% гласове на избори. Тази тема, с този човек е приключила - ясно, точно, дебело подчертавам.

Голямата грешка между АПС и ДПС бе, че двете формации трябваше да се обединят - това беше смисълът и бъдещетето. Разделението води до отслабване на позициите.

Борисов и резултатът от изборите в Пазаржик

Пазарджик е съвсем конкретен и отделен случай от общото. Дали това може да се случи в национален план - едва ли, но аз не се съмнявам, че при едни избори ДПС би могла да е втора политическа формация. От началото на този парламент тази партия върви нагоре. БСП и "Има такъв народ" казва "Искаме ДПС да подкрепят правителството, но не искаме да управляват".

Дикме призова да се направи другия вариант - След като искате това от ДПС, го направете за вас си. Излезте вие от правителството, Делян Пеевски да влезе в правителството, пък вие невлизайки, подкрепете правителството. Покажете, че това е правилната формула. Страхът от срив ги кара да искат такова нещо, смята бившият министър на земеделието.

Според Дикме ще има едно изцяло ново преформатиране на правилтеството - в обществото вече има подкрепа към нова лява формация, която ще обере гласовете на БСП. "Възможно е при нови избори ГЕРБ и ДПС-Ново начало да съберат 121 мандата, да управляват двете партии самостоятелно, а евентуалната партия на Радев да е в опозиция".

ГЕРБ и ДПС-Ново начало имат нужда от десните формации, смята Дикме. Дясното трябва да се обедини и трябва да търсят съглашателство, за формиране на конституционно мнозинство.

Снимка: bTV

За проектобюджет 2026-та и управлението

Според Дикме бюджетът няма да доведе до развитие на България. "Дори Мароко ни е изпреварила - по управление, по спокойствие. Имат един крал, който уважават, но не с наказание подхождат, а с уважение. В България всичко отричаме", смята бившият министър.

"Много е сложно в момента управлението. Не бих искал да бъда на мястото на Росен Желязков. Когато ДПС заяви, че дава подкрепата, без да иска нищо, това означава, че иска много", заяви Дикме.

Целият разговор чуйте във видеото.

