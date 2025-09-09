Наближава часът, в който ще заменим левовете с евро. Междувременно финансисти и икономисти спорят дали приходите в бюджета отговарят на прогнозите и дали заемите, които теглим, ще доведат до дългова спирала.

„Приходите не отговарят на заявеното в средносрочната бюджетна прогноза на правителството, тъй като заявеното е много надценено. Приходите от ДДС, както и косвените данъци, не отговарят на заложения ръст, който беше в приходната част над 33% в годишния план“, каза в „Лице в лице“ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

По думите му това се случва може би заради желанието да има много по-голяма приходна част, без да е разчетен реално ресурсът, който имаме в страната, за да може да наваксаме някакви приходи.

„Ако те са разчели необходимостта от ресурс, който да бъде реализиран, за да могат да се случат тези приходи, защо тогава не се случват. Това е резонен въпрос“, посочи Каримански.

Според него отговорът е, че не са разчели правилно нещата откъм приходната част.

„Когато имаме надвишаване на приходите над разходите, тоест когато имаме излишък, ние трябва да трупаме буфери за времена, когато имаме недостатъци. Това не се спазва“, обясни Любомир Каримански.

„Ние имаме нужда от качествени приходи в бюджета, които ще дойдат от периодичността на отделните данъчни осигурителни приходи. Нямаме нужда от спорадични приходи“, каза още той.

По думите му фрагментираното решаване на отделни приходи няма да реши общия проблем, който е за структурата на бюджета и за начина, по който ще се представя фискалната рамка през следващите три години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK