Водните бедствия у нас отново показаха, че липсата на координация и системен подход при управлението на водите може да струва човешки животи. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV инженер Иван Иванов, председател на сдружение „Българска асоциация по водите“.

„Едната седмица говорим за безводие, другата – за порой. Природата не е виновна, нито човекът, но ние трябва да се съобразяваме с нея и с климатичните промени, които вече са факт“, посочи Иванов. По думите му в Европа се разработват стратегически документи за управление на настъпващите рискове от екстремни климатични явления, но България изостава с прилагането им.

Инженерът уточни, че страната ни разполага с планове за управление на риска от наводнения, но те не функционират реално.

„Тези документи се актуализират периодично, но за периода 2022-2027 г. бяха приети едва в началото на тази година – практически към края на срока, в който трябва да се изпълняват. Това показва нашето отношение към риска – подценяваме го сериозно“, заяви Иванов.

Според него сегашните планове служат единствено за отчетност пред Европейската комисия. Коментирайки конкретната трагедия след последното наводнение, Иванов беше категоричен: „Ако сухото корито не беше застроено, щетите нямаше да са толкова тежки, а част от жертвите щяха да бъдат избегнати. Пътят на водата не бива да минава през имоти и постройки.“

Той добави, че липсата на професионална подготовка и хаотичните действия при спасителните операции също са допринесли за загубата на човешки животи.

Институционален хаос

Председателят на асоциацията подчерта, че управлението на водите у нас е разпокъсано между няколко министерства и институции. „Една рекичка може да е под контрола на едно министерство, сухото ѝ корито – на друго, язовирите – на трето. Когато отговорностите са така разделени, резултатът е бедствие“, каза той.

По думите му дори и кметовете, които почистват речните корита в границите на населените места, се оказват безсилни, ако съседните участъци останат непочистени. „Реката е едно цяло – не можем да я делим на парчета и да си мислим, че сме свършили работата.“

По повод новосъздадения Държавен борд за управление на водите Иванов заяви, че инициативата е добра, но не може да реши всички проблеми. „Надяваме се, че ангажирането на политици на най-високо ниво ще донесе промяна, но само с един борд няма да стане. Трябва стратегическите документи да се изпълняват, да се отделят средства и да се работи системно, а не кампанийно“, подчерта той.

Иванов призова институциите да гледат на водните рискове като на постоянен приоритет, а не само когато бедствията вече са настъпили.

