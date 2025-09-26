България на петима премиери: Политически анализ на доц. Стойчо Стоев и Йово Николов

Как България може да има петима премиери и защо парламентът в петък работи под 5 минути? Това коментираха в студиото на „Лице в лице“ политологът доц. Стойчо Стоев и журналистът Йово Николов.

„Работата на мнозинството е да осигури кворум. Защото когато Бойко Борисов беше в ролята на опозиция и не влизаха в парламента – неговият отговор към призивите да влязат в зала беше: „Намерете си кворум“. Т.е. в момента имаме същата ситуация.“, каза Николов.

Относно коментара на Бойко Борисов, че „България има петима премиери“ – той, Слави Трифонов, Атанас Зафиров, Росен Желязков и Делян Пеевски, журналистът коментира: „Много баби, хилаво бебе. Когато никой не носи отговорност, а разчитаме на петима премиери – те, докато се разберат кой какво ще вземе, кой какво ще даде и държавата отива на кино“.

„Понякога е добре парламентът да не законодателства. Това показва, че всъщност държавните дела зависят от процедура и тази процедура се случва пред лицето на всички нас. Няколко стотин километра по-на изток от нас – няма такива проблеми. Руската дума винаги има кворум и винаги се заседава, и приема, и няма петима премиери“, посочи политологът.

Стоев коментира още, че чувал как командированите в чужбина депутати обикновено „ходят по дискотеки и ресторанти“, а не вършат реална работа. „От тяхна гледна точка ходят, за да се разходят. Затова се записват в комисиите по приятелство, с оглед на това – кой накъде му се пътува“, допълни той.

„Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството. Това, че Делян Пеевски се вживява в ролята на началник на държавата, това е смешно. Бойко Борисов, все пак, е мандатоносител. Той има отношение към това, колкото и да не го припознава това правителство. Тази вода в Плевен не е пресъхнала сега, това е процес“, посочи журналистът.

