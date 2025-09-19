След три десетилетия конфликт за Нагорни Карабах - ще има ли мир между Армения и Азербайджан? След като Баку пое контрола над региона, етническите арменци бяха принудени да го напуснат.

Какъв е животът далеч от дома – Яна Бързакова и Борис Пинтев разказват.

Сред редиците надгробни плочи в покрайнините на Ереван една млада жена намира покой и утеха.

„Идвам тук, когато имам нужда от тишина. Лерник беше всичко за мен – повече от брат. След като загубихме родителите си във войната през 90-те, аз го отгледах сама. Той беше цялото ми семейство“, казва Марине.

Военното гробище Йераблур е единственото място, където Марине може да разговаря с брат си, макар и гробът му да не е тук. Той е останало далеч – в пръстта на родния Нагорни Карабах. Недостъпен за нея.

Снимка: bTV

„Най-голямата болка е, че не мога да отида на гроба му, за да оставя цвете – нито на рождения му ден, нито на годишнината от смъртта му. Останаха ми само спомените“, обясни тя.

Братът на Марине загива в окопите през 2020 г. - изходът от войната тогава е повратен момент, променил реалността и в Карабах, и в Аремния.

Снимка: bTV

Само три години по-късно етническите арменци са принудени от азерите да напуснат домовете си в региона, а властта в Ереван поема риска да търси мир с Баку.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK