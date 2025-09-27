Природата е най-големият творец, която е създала всичко. Ние също сме нейно творение. Морето е част от природните величествени дадености. Ние хората винаги сме имали стремеж да покоряваме силата и простора на морската шир.

Вятърът и морските вълни отдавна привличат хора по цял свят, които може да видим как умело се възползват от тези дадености.

Сърфът се появява у нас през 80-те години на миналия век, а в наши дни много хора буквално са променили начина си на живот в преследването на подходяща метеорологична прогноза, за да се понесат по морската шир.

„С кайта се занимавам вече 25-а година, преди това 20-ина години - със сърф, уиндсърф, по-точно. Карам много ски, влюбен съм във всички наши зимни курорти. Последната ми обич е нова – кайтът“, споделя Александър Караманолев.

„Този ноември ще навърша 65. Не знам откога, просто безкрайна обич към морето, към вятъра, към вълните“, допълва той.

Както във всичко, технологиите разширяват възможностите да се практикува този спорт, подчинен на вятъра.

„Това, което е зад мен, се нарича хидрофойл и през последните години е нещото, което смени буквално възможностите на кайтингът. Позволи да се кара в условия, в които иначе кайтингът е скучен или неинтересен, а понякога и невъзможен“, казва Караманолев.

„Ние не даваме само уроци, ние даваме начин на живот. Хората започват да се организират почивките, да се научат да карат сърф, да отиват на места, на които могат да карат сърф. Както се нарича на английски - лайфстайл, това е начин на живот“, коментира Сотир Марков, собственик на сърф училище.

„И много хора, след като се научат да карат кайтсърф, някак си пренареждат живота си да е по-скоро свързан около самия кайтсърф. Аз съм бивш инвестиционен банкер и преди 13 години, когато успях да се докосна до този спорт, много бързо пренаредих нещата си“, коментира Петко Пейчинов.

Хората практикуващи ветрови спортове не просто са общност, много от тях приемат заниманието като начин на живот, но и като кауза.

„Нашето не е бизнес, ние оцеляваме. Това оцеляване се дължи точно на това - да прехвърлим тази любов на децата, да им дадем тази свобода и да ползват морето по всичките предназначения“, казва Сотир Марков, собственик на сърф училище.

Целия епизод на „bTV Репортерите“ – вижте във видеото.

