Как промените в климата повлияват на биоразнообразието в Черно море и как тези промени може да го застрашат. За работата по тези проблеми на учените от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН разказва Ладислав Цветков в bTV Репортерите.

„Имаме натиск от климатичните промени, имаме натиск, свързан с човека“, смята доц. д-р Венцислав Карамфилов ИБЕИ-БАН.

„Всъщност една добре функционираща, запазена и балансирана екосистема много добре може да реагира на резки промени в климата или появата на чужди видове“, казва д-р Димитър Беров ИБЕИ-БАН, морски еколог.

Как би се отразило едно повишаване на морската температура върху този живот в седиментите?

Д-р Стефания Клайн ИБЕИ-БАН: С едно повишаване на температурата много лесно биха достигнали критичната точка, в която вече не могат да оцеляват.

Това е нашето Черно море и ние трябва да се грижим за нея, за да го оставим чисто за бъдещото поколение.

Мисия „Черно Море“, климатичните промени - гледайте тази вечер в bTV Репортерите след централната емисия новини.

