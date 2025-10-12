Проф. Михаел Бар-Зоар: Заложниците могат да бъдат върнати от „Хамас“ още днес

„Сега ни съобщиха от „Хамас“, че заложниците ще бъдат върнати следобед или тази вечер. Очакваме да се върнат 20 живи заложници и една част от труповете на убитите. Това е първата стъпка. Планът на Тръмп е много важен, има много идеи, които не заем дали ще бъдат прокарани. Но най-важното е, че зад този план не е само Тръмп, но Израел, а и Турция, Индонезия, ОАЕ, Мароко, Судан и други мюсюлмански страни, даже Сирия, като всички искат решение за мир в Близкия изток“.

Това каза в предаването „120 минути“ проф. Михаел Бар-Зоар, историк, писател и политик.

„Израел е приел плана и е готов да го изпълни и според нас е много добър. Но аз не вярвам на една дума която „Хамас“ казва. „Хамас“ не е политическа организация. „Хамас“ е фанатична религиозна организация. Техният блян е да се избият евреите, християните, по-умерените мюсюлмани и светът да бъде под владетелството на Аллах. Това е „Хамас“ – освещава смъртта. Ние освещаваме живота, а те смъртта“, посочи още той.

"Ние трябва да освободим около 2000 палестински затворници, всички са терористи. От наша страна ние сме готови да приемем тези условия. Това е много съмнително дали „Хамас“ ще го направи", коментира проф. Бар-Зоар.

"В историята най-важното нещо е да спечелите време. Няма крайни отговори тук. Няма 1000-годишен райх, няма 1000-годишен мир. Ако може да спечелим време, това е за добро на целия свят", каза още той.