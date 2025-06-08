Това е право отговор от Гюнер Тахир, председател на НДПС, след участието на Касим Дал в „120 минути“ миналата неделя, 1 юни:

"В предишното издание Касим Дал изрече умишлено или поради слаба памет една голяма лъжа, че съм бил отстранен от ръководството на ДПС на Националната конференция в Кърджали. Истината е, че 6 месеца по-рано, аз сам си подадох оставката като зам.-председател и говорител.

В Кърджали влязох в новия ЦС по право като председател на Областния съвет в Разград. За мен не е имало гласуване от страна на делегатите, което изключва автоматично неговото твърдение!"

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