На 2 октомври парламентът прие законови промени, според които председателят на ДАНС ще бъде избиран от Народното събрание, като се премахва ролята на президента в процеса, който досега издаваше указ.

Държавният глава Румен Радев наложи вето върху тези изменения, аргументирайки се, че те компрометират обективността и независимостта на процеса.

В предаването „120 минути“ по bTV темата коментира Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър.

„Когато служби станат обект на политически борби, тяхната ефективност драстично намалява. „Те ще се превърнат в посредствен придатък на властта, използван за дребни политически игри. Обществото ни ще загуби способността си за саморегулация“, заяви Йовчев.

Бившият шеф на ДАНС припомни и събитията от 2013 г., когато предложението Делян Пеевски да оглави агенцията предизвика масови протести. Според него споделените правомощия между институциите са важен баланс на властта, но подчерта, че основната гаранция срещу злоупотреба остава моралът на държавниците.

Йовчев потвърди, че в подобни периоди на несигурност в агенцията винаги се намират хора, които търсят политически връзки, за да се издигнат.

По темата за подслушванията той уточни, че само две служби по закон имат право да използват специални разузнавателни средства — ДАНС и ДАТО. Според него повечето операции се извършват със съдебно разрешение, но предупреди, че „външни структури“ също извършват незаконно подслушване.

„Съществуват технически решения, с които информацията може да бъде защитена – например криптиране и контрол върху достъпа и разпространението ѝ“, обясни бившият председател на ДАНС.

Той определи като грешка предложението на опозицията лица с имунитет да не могат да бъдат обект на подслушване: „Имунитетът често изкушава към злоупотреби. Ако няма възможност за разследване, това ще създаде още по-големи рискове.“

Йовчев похвали работата на бившия председател на ДАНС Пламен Тончев, който според него е наложил контрол и е стабилизирал агенцията.

В края на разговора Йовчев коментира и напрежението между институциите относно използването на НСО от президента. Днес държавният глава се появи на официално събитие с личния си автомобил.

„Това е война между институциите, която е вредна за обществото. И двете страни действат детински. Такива действия подкопават авторитета на държавата и оставят лошо впечатление у партньорите ни“, смята Йовчев.

