Близо до трафопоста край един от големите спа хотели в гората до планинското село Огняново, се разиграва физически сблъсък – поне по думите на селския кмет Иван Ижбехов, който в социалните мрежи съобщи, че е пребит от собственика на комплекса.

Това станало заради проверка на инспектори по сигнал на кмета че хотелиерът имал незаконна сонда за минерална вода, оплака се Ижбехов в предаването по bTV "120 минути".

В Огняново днес има протест в защита на кмета. Исканията им са за адекватно разследване и правосъдие. След като са разбрали за нападението, хората са се разгневили. Според хората подобни актове на саморазправа са недопустими и ако няма адекватни действия от страна на институциите, това ще доведе до нестабилност и напрежение в целия район. Случаят е прецедент в Западна България и предизвика гняв и недоволство у всички.

Бизнесменът отрича да е нападал кмета Ижбехов. Твърди, че ще подаде жалба за клевета срещу него. Към този момент не е извършил действия в тази посока.

"Както си говорим ей така с вас, само че аз бях леко в гръб. Той ми нанесе удар отзад, леко се приведох, после още някакво удара с юмруци по лицето. Паднах, паднах на земята, продължи с още някакво удара по гърба, в главата, с крак усетих. И разкървави ми се лицето, в смисъл тук тази аркада, която е над носа. Може би това го е подсетило, че вече е потекла и някаква кръв. Отдалечи се от мене. През цялото време, междувременно, казваше, псуваше, кой съм аз, че да му преча на бизнеса. И ако разкажа някъде, че се случила тази физическа саморазправа, 200 000 лв, не са проблем за него да ги отдели, за да ме очистят. 22:07 Тая дума вече ми се наби в съзнанието, защото интересно звучи, да ме очистили", коментира кметът.

С медицинско свидетелство за аркади, хематоми и охлузвания, кметът сигнализира МВР и прокуратурата. Казва, че преди боя при проверката хотелиерът сам му признал, че има незаконна сонда. И назовава името му.

"Господин Четрафилов заяви: Той ползва водата, която му предоставя Общината Гърмен, за да си напълни басейните, които не са никак малко на брой и малки като размери. А водата, която ползва от незаконната му сонда, я вкарал за отопление на помещенията. Казвам, той реално сега 10 години и повече черпи незаконно тази вода. Той казва, ма не съм само аз, много сме тук колегите, ние тази вода ползваме, за да поддържаме конкурентни цени, не ни стига дебита, който ни осигурява общината. Това ми го казва той, минути преди да ме нападне", коментира Ижбехов.

Хотелиерът Валентин Четрафилов отрича, че е бил кмета. Отрича и за незаконни сонди. Съгласява се да коментира случая по телефона:

"Аз съм човек на 60 години. Тук ме познават толкова хора. Не съм конфликтна личност. Аз не съм някакъв борец. Аз съм двайсет кила мокър. И с пръст не го докоснах. А кметът господин Иван Ижбехов. Този човек просто аз не мога да проумея какво му става. Да ми прави такива интриги, да говори по мой адрес, моето име, като фирма да ме злепоставя. За мен няма проблем със сондите. Той си има някакви филми, той се филмира нещо", коментира хотелиерът.

Война за вода: Хотелиерът Четрафилов отрича да е бил селски кмет

"Подобен инцидент не е възможен"- пише във Фейсбук дъщерята на Валентин Четрафилов. В комплекса имало камери за видеонаблюдение, персонал и гости, които могат да свидетелстват за това. Срещнати от нас жители на село Огняново пък вярват, че кметът е нападнат от бизнесмена.

"Той няма право да му посяга на кмета. "

-Той казва, че не му посягал…

"Как да не му посяга, като го викнал да си поговорят и цяло село излиза и гледа, че ризата му е цялата кръв, тая кръв той ли си я е пуснал или аз съм му е пуснал? Цялата риза му беше в кръв!"

"Той си тръгна около 17 часа, проверяващите от Басейнова дирекция си тръгнаха около Не съм го докоснал. Пуснах жалба в съда, сега ще търся законни начини да го съдя.

-Той сам ли се е набил?

Нямам представа. Мога ли да знам? Мога ли да знам какво прави той след работно време?", разказва хотелиерът.

За борбата срещу незаконни сонди: Колко ценна е минералната вода за хората, бизнеса, политиката?

МВР и прокуратурата работят по случая. Каква обаче е причината да се стигне дотук? По думите на кмета на Огняново това е борбата му срещу незаконното ползване на минерална вода – златната жила на Огняново и околните планински села в района на Гоце Делчев. Жителите на селото не си спомнят да са имали селски управник, който се осмелява да застане срещу туристическия бизнес с искане за проверки за незаконни сонди. Отговорността за контрола над минералната вода има държавата и общината, представлявана тук от кмета на Гърмен. Подчиненият му кмет на Огняново обяснява загрижеността си.

"Значи Огняново е Огняново заради минералната вода. И самото име е идва от там. Години наред, аз говоря за поколения преди мене, този ресурс е бил за обществено ползване. Преди да ги имат тези големи хотели, преди да ги имат частни сонди, има мира, които още от римско време са ползвани, когато тук е имало част от римската империя", казва Ижбехов.

Минералната вода е течала от чешмите на хората в селото до 2015-та, когато е спряна заради експертизи, че не е полезна за пиене, казва кметът. Разрешена е за миене, за басейни и спа - съоръжения, които от години са основна атракция в туризма на района. Най-евтин в района е минералният комплекс на общината малко преди Огняново, казват тези пенсионери:

"Лековита е за всичко, за дихателни проблеми, за кожни заболявания, за всичко с изключение на сърцето. Преди беше безплатно. После го направиха на три лева, с европейски проект ги направиха, нямаше ги тия неща. А сега стана 5 лв.", казва жителка.

- На хотел колко ще излезе?

Не знам. Не можем ние да припарим там, защото сто лева, 200 лв стаята", казва още жената.

"Водата е обществено благо, от което трябва всички хора да могат да се възползват. Ако не могат да я ползват за пиене или за къпане битови нужди то нека да печелим от нея с таксите, които събираме. Тези такси захранват бюджета на общината, а ние сме свързани толкова повече средства евентуално биха могли да бъдат инвестирани в населеното място. Така, че колкото по-коректно се отчита водата и колкото повече се събират таксите, която е определена, толкова повече пари за бюджет", твърди кметът.

Има хотели с по две-три сонди, четири. Те го надупчиха всичко. Това го знае цяло село. Това е райграси, това е плажове тука, това е. Ние сиромасите да им плащаме водите на тях?, твърди жител.

"Количествата вода, които Общината осигурява на база на сондажите, с които разполагаме към хотелите, са твърде малки, за да обслужват такива големи комплекси, с които разполагаме. И сега си мисля, че хотелите искат, чрез незаконните сондажи, да си обслужват други нужди", твърди кметът.

Съмненията на кмета на Огняново го карат да сигнализира за проверки на няколко хотела в района. Един от тях е на Четрафилов - случаят, заради който по думите му си отнесъл боя. Питаме какво нарушение са установили там извиканите от кмета инспектори на Басейнова дирекция.

"При проверката на 16.09.2025 г. е открит незаконен сондажен кладенец, за който няма разрешителни по Закона за водите. Сондажът е на самоизлив и от него не е извършвано водовземане. Сондажният кладенец, открит при проверката на 16.09.2025 г., е в близост до една от сградите в имота, като е бил маскиран с шезлонги. За него няма издадени разрешителни", гласи отговор на Басейнова инспекция.

Предстоят допълнителни проверки с цел да се установи със сигурност дали водата в този сондажен кладенец е минерална, което се извършва в специализирана лаборатория.

Басейнова дирекция: Има нарушение. В имотите на хотелиера има незаконен сондажен кладенец

Друго нарушение в комплекса на бизнесмена не е открито. Обектите на Четрофилов ползват и законни сонди с разрешително от 2011, добавят от дирекцията. Коментарът на Четрофилов.

Хотелиерът: Значи, каквото има в имота, има си органи, които ще го установят, има протоколи. Това не е негова работа, той не е тази институция, аз просто не разбирам. Като слушам тук, по селото, той се изявява като местния шериф. Той ще коли и ще беси в селото. Започват да ми идват някакви мисли. Дали на този господин някой му е платил да клевети мен и моята фирма. Дали някой не си е харесал моите хотели. Защото те са атрактивни като външен вид. Те са като замъци вътре. Стил, интересен, нещо различно. Почвам да се замислям.

Питаме за боя, водата и таксите по-висшестоящия кмет в района - този на община Гърмен - Феим Иса. По телефона той изрази подкрепа за кмета на Огняново, но добави, че всеки хотел в общината има свои законни сонди за минерална вода, и си плаща, като приходите от тези такси са общо около 150 -200 000 лв годишно. На въпроса има ли освен тях и незаконни сонди, кметът Иса ни препрати към компетентната за държавния контрол над минералните води Басейнова дирекция - Благоевград. А те отговориха, че за три години са открили три случая на незаконно ползване на минерална вода.

"БДЗБР е съставила 3 акта - за превишение на разрешените годишни обеми минерална вода на титуляри с разрешителни, и за нерегламентирано водовземане - установени са два незаконни сондажа. За единия акт административното производство не е приключило, като по закон санкцията ще е в размер от 2 000 до 10 000 лв. За другите два акта наложените санкции са за всеки по 1 000 лв.", гласи съобщение на Басейнова дирекция - Благоевград.

Държавният контрол над минералната вода: За три години, три случая на кражба

А кметът на Огняново казва, че ще продължи със сигналите за съмнителни сонди за минерална вода в района. Както и за надвишаване на обемите с манипулиране на водомери. Наскоро пак по негов сигнал инспекторите са установили, че ето в този минерален кладенец, към два частни обекта край селото, водомерът не работел. Друг водомер на тръба от тук пък бил - без пломба. Нова война за вода ли се задава тук? Предстои да разберем.

