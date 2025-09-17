Кметът на село Огняново Иван Ижбехов твърди, че е бил физически нападнат от собственик на два хотелски комплекса в района.

Инцидентът е станал след проверка на Басейнова дирекция по сигнал, подаден лично от кмета за незаконни сондажи за минерална вода.

Ижбехов депозира жалба в Прокуратурата към която е приложено и медицинско, издадено след прегледа му вчера вечерта. Бизнесменът Валентин Четра-филов по телефона за bTV отрече да е нападал кмета и отказа среща с наш екип.

Обвини кмета в клевета и подчерта, че също ще търси правата си по съдебен път.

"Имам охлузвания на гърдите, на лакътя, от падането на коляното, няколко ритника също с крак и през цялото време, в което нанасяше ударите, той псуваше, казваше "Кой си ти, за да ми предизвикваш такива проверки?", споделя пред bTV Ижбехов.

Ако продължа да търся тази незаконна сонда, намираща се в неговия обект, той щял да отдели 200 хил.лв. негови лични пари, с които да поръча да ме очистят, казва още кметът на Огняново.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK