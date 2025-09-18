Започна разследване за причинояване на телесна повреда на кмета на с. Огняново, съобщиха от обвинението.

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в Гоце Делчев за образувано досъдебно производство.

Разследването е започнало с разпит на свидетел.

На този етап от производството е установено, че на 16 септември 2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на службата му.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK