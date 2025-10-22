Германският автомобилен производител Volkswagen ще спре производството на VW Golf от следващата сряда поради проблеми с доставките на чипове, съобщи Bild в сряда.

Volkswagen заяви във вторник, че временно спира част от производството, но отрече всякаква връзка с конфликта около това, че производителят на чипове Nexperia оказва натиск върху веригите за доставки.

Говорител на Volkswagen отказа коментар по това, което те нарекоха спекулации, пише Ройтерс.

В основата на проблема с чиповете стои спор между Нидерландия и Китай. Миналия месец холандското правителство пое контрола над Nexperia, позовавайки се на опасения, че технологията на компанията ще бъде отнета от китайския ѝ собственик, листваната в Шанхай компания Wingtech 600745.SS.

Китай, където се опаковат по-голямата част от чиповете на Nexperia, реагира с блокиране на износа на готовите продукти на компанията, което алармира европейските производители на автомобили, които разчитат на тях.

Германската автомобилна индустрия предупреди, че е изправена пред евентуален недостиг на производство, ако ситуацията не бъде разрешена бързо.

„Мерките, предприети от холандска страна по отношение на Nexperia Semiconductor, сериозно са засегнали стабилността на глобалните индустриални и вериги за доставки“, се казва в изявлението на министерството на търговията на Нидерландия.

