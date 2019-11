„Промяната дойде, картата на България е цветна”. Така определи резултатите от изборите професорът от УНСС Димитър Тадаръков в предаването „Важното, казано на глас” по bTV radio.

По думите му политическата реалност в България скоро ще търси други изменения.

„За България е необходимо да се намери друга форма и може би ще бъдат прави тези, които ще искат Велико Народно събрание и преминаване към президентска република”, допълни той.

„Шокът в тези избори са 600 000 невалидни бюлетини. Как е възможно това да се случи? И всички мълчат за тази ситуация. Причината е в непрецизирания изборен закон, усложнена ситуация особено с преференциите, объркване на хората“, коментира още проф. Тадаръков.

Според него не е имало открита или скрита подкрепа между ГЕРБ и ДПС по време на кампанията за местния вот.

Попитан за анализ на Бюджет 2020, професор Тадаръков заяви: „Миналата година казах за бюджета за 2019 г., че е бюджет на страха, защото идват избори. И вие видяхте как през цялата година се раздават пари по всяко време. Тази година бюджетът е още по-силен. Това е бюджетът на двойния страх, защото отново не видяхме никъде реформи”.