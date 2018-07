Семейството на принц Уилям разпространи снимки от кръщенето на принц Луи. На една от снимките той за първи път се усмихва пред обектива.

Тя е направена след церемонията в параклиса на двореца Сейнт Джеймс на 9 юли.

Кейт и принц Уилям позират с трите си деца – принц Луи, принцеса Шарлот и принц Джордж, както и с роднините си.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.



The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr