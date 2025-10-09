Възрастна жена е приета в болница в Китай с оплаквания от силни стомашни болки.

За нейна изненада лекарите откриват осем жаби в червата ѝ. Но още по-изненадващо е обяснението на приетата пациентка как животните са се озовали там.

Според „Дейли Мейл“ и „Саут Чайна Морнинг Поуст“ 82-годишната Джан е погълнала жабите живи, след като е принудила децата си преди това да ги хванат и да ѝ ги занесат.

Джан страдала от силни болки в гърба от месеци. Според стара китайска легенда обаче живи жаби могат да помогнат за премахването на болките.

Лекарите предупреждават – това не е никак вярно и дори може да причини сериозно заболяване.

Само няколко дни след като изяжда жабите, Джан внезапно получава не само болки в гърба, но и болки в стомаха.

„Майка ми изяде осем живи жаби. Сега има такива пронизващи болки в стомаха, че едва може да ходи“, разказал синът на китайката в спешното отделение на болницата в Ханджоу.

Животните са причинили тежко паразитно нашествие в тялото на Джан.

„Поглъщането на жабите е увредило храносмилателната система на пациентката и е довело до появата на няколко паразита, включително тении, в тялото ѝ“, коментира лекар пред местните издания.

Оказва се обаче, че Джан не е единственият човек, лекуван за поглъщане на жаби.

Ву Джунгуен, главен лекар в болницата в Ханджоу, казва, че през цялата година екипите многократно посрещат хора, които ядат живи животни и се разболяват в резултат на това.

„Освен че поглъщат жаби, някои хора консумират сурова змийска жлъчка или рибена жлъчка. Други - нанасят жабешка кожа върху собствената си кожа“, казва специалистът.

Повечето от тях са възрастни хора от малки населени места, които имат малък контакт с другите и предпочитат да разчитат на лечебни методи от легенди и истории, отколкото на обучени лекари.

„Това може да доведе до навлизане на паразити в тялото и да се стигне до зрителни увреждания, инфекции и дори животозастрашаващи състояния“, казва Джунгуен.

Джан остава в болницата две седмици - докато паразитите бъдат унищожени, преди да се прибере у дома.

