Когато Седрик Фогван се среща за първи път с жабата голиат, той е впечатлен от нейните огромни размери. Достигаща размерите на котка, тя е най-голямата жива жаба в света.

"Почти като да държиш човешко бебе", казва Седрик, след като хваща такава жаба по време на спасителна мисия, пише Би Би Си. Камерунският природозащитник е толкова впечатлен, че създава проект за опазването на застрашения вид.

"Когато открих, че този вид е уникален - най-големият в света - си казах, че това е нещо, което не може да бъде лесно намерено другаде и изпитвам гордост. Хората в района казват, че са благословени, те му придават културна стойност", разказва Седрик.

