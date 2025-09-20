Археолози съобщават за откриването на потънало пристанище близо до руините на Тапосирис Магна, което може да е ключът към разгадаването на една от най-големите мистерии в историята – мястото на погребението на Клеопатра и нейния любовник Марк Антоний, пише британският в. „Дейли мейл“.

Пристанището, разположено на около 3 км от брега на Александрия на дълбочина от приблизително 12 метра, някога е било свързано с храма на Озирис в Тапосирис Магна, което означава „голяма гробница на Озирис“. Изследователите смятат, че това място може да е играло ключова роля в погребението на последната египетска кралица.

Откритието е направено от археоложката Катлийн Мартинес в сътрудничество с легендарния подводен изследовател Боб Балард, известен с откриването на „Титаник“. Сред останките са колони, полирани каменни подове и множество амфори, което показва оживена древна морска дейност.

Мартинес изучава Тапосирис Магна от 2005 г. и многократно е откривала доказателства, сочещи към възможното местоположение на гробницата. През 2022 г. екипът ѝ открива 1200-метров тунел, издълбан в скалата под храма, където намират керамика, датираща от периода на Птолемеите. Тунелът води директно към сега потопеното пристанище, което може да показва съществуването на скрита мрежа.

„Никой не може да ми каже, че Клеопатра не е в Тапосирис Магна“, отбелязва изследователката в коментар за National Geographic, цитиран от БГНЕС.

Легендата за царицата Клеопатра VII, последната владетелка на Птолемеевия Египет, управлява страната от 51 г. пр.н.е. до смъртта си през 30 г. пр.н.е. след поражението ѝ от Рим. Тя остава в историята като съюзничка и любовница на Юлий Цезар и Марк Антоний, с който според легендата е погребана заедно след двойното им самоубийство. Изследователите смятат, че царицата може би е избрала Тапосирис Магна за последно място за почивка, свързвайки себе си и Антоний с мита за Изида и Озирис. Откритието ще бъде централната тема на документалния филм „Последната тайна на Клеопатра“, чиято премиера е на 25 септември по National Geographic. Филмът ще бъде пуснат в Disney+ и Hulu на следващия ден.

Много археолози смятат, че Клеопатра е била погребана близо до кралския дворец в Александрия, който потънал след земетресение и цунами през 365 г. сл. Хр. Но изследванията отвеждат Мартинес до Тапосирис Магна, храмов комплекс на около 30 мили западно от Александрия в крайбрежния град Борг ел-Араб. Това последно откритие не само засилва археологическото значение на Тапосирис Магна, но може и да разшири историческата му роля отвъд религиозното му значение. Откритието предполага, че Тапосирис Магна е бил не само важен религиозен център, но и морски търговски център, далеч по-обширен, отколкото някой е предполагал преди. „Това прави храма наистина значим“, каза Мартинес, добавяйки, че „той е имал всички условия да бъде избран за погребението на Клеопатра редом с Марк Антоний“, римския генерал, за когото тя се е омъжила.

Балард и екипът му, работещи с египетския флот, проведоха сонарно проучване на морското дъно. Те откриха останки, сред които и т. нар. „Салам 5“ – група правоъгълни каменни структури, напомнящи фрагментите от статуи в храма Тапосирис Магна. Балард състави подробна карта на близо 10 километра подводен терен, която Мартинес и екипът ѝ ще използват за нови разкопки, посветени на „Салам 5“. „Ще продължим да търсим на сушата и под вода“, каза Мартинес. Тя е убедена , че намирането на гробницата на Клеопатра е „само въпрос на време“.

На свой ред американското списание „Нюзуик“ пише, че откритото под водата древно пристанище е служило като основен морски център по време на управлението на Клеопатра. В потъналото пристанище археолозите открили големи структури, подредени в редици и високи над 6 метра. Те включват полирани подове, циментови блокове, колони и амфори, както и няколко котви от времето на Клеопатра. „Потъналото място може да е било пристанище, използвано някога от Клеопатра“, казват учените в изявление. Споменатия открит тунел, простиращ се до Средиземно море, съдържал артефакти от царуването на Клеопатра, включително керамични съдове и керамика, датиращи от епохата на Птолемеите.

„Пристанището е функционирало по времето на Клеопатра и по-рано, в началото на нейната династия“, каза Мартинес.

