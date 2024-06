„Надигащите се ветрове издигат въздух, съдържащ водна пара от низините. Той се охлажда и кондензира на по-висока надморска височина. Това е добре познат феномен както на Земята, така и на Марс“, коментира ръководителят на изследването Адомас Валантинас.

Early morning frost has been detected on the peaks of massive volcanoes on Mars, an unexpected discovery about the dispersal of water on Mars that could one day prove essential for human exploration, scientists said.



