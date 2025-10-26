Президентът на САЩ беше посрещнат на летището от малайзийски официални лица и тълпа зрители, развяващи знамена и танцуващи, преди срещата на върха с лидерите от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Самият Тръмп, в негов стил, също започна да танцува с група танцуващи от Малайзия след слизането му от самолета.

Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на държавите от Югоизточна Азия днес, че страната му ще бъде силен партньор за региона "за много поколения", предаде Ройтерс.

В обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в малайзийската столица Куала Лумпур, Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век. "Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100% и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.

Снимка: Reuters

По-рано днес американският президент присъства на подписването от лидерите на Тайланд и Камбоджа на разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни след намесата на Тръмп през юли за прекратяването на кървав петдневен конфликт на границата им.

В Куала Лумпур Тръмп подписа също споразумения за реципрочна търговия с Камбоджа и за критичните минерали с Тайланд. Говорител на Белия дом каза, че по време на посещението си президентът ще сключи споразумение за критичните минерали и с Малайзия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK