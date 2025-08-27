Предатели започва през септември по Би Ти Ви. 25 популярни личности от различни среди и с различни истории

ще се съберат в имението на Тайните. Какви тайни обаче ще издаде продуцентът на световния формат Дъг Джеймс, който пристигнa в България специално за снимките на формата у нас.



"Непредсказуема игра до самия финал". Така продуцентът на "Traitors" Дъг Джеймс описва предаването,

което вече завладя милиони зрители от повече от 30 държави по целия свят. "Мисля, че начинът по който правим шоуто да се усеща автентично и да не се намесваме като продуценти, като наблюдаваме как нашите участници играят играта и са самите себе си. Начинът по който заснемаме тази игра, това преживяване, пък носи една много по-висока стойност на цялата продукция", коментира продуцентът.

"За това събираме голям екип от най-добрите творци, които да създадат шоуто. И те носят със себе си и способността да придадат на предаването наистина филмов характер, като го направят много драматично.

В същото време могат да създадат среда, която работи за играта. Работи и за играчите, но им позволява да бъдат напълно себе си. Мисля, че това, което е много специално за Трейтърс, е, че това е истинска игра. И ние я играем като истинска игра, заяви Джеймс.

Продуцентът Дъг Джеймс стои зад някои от най-обичаните телевизионни световни формати в последните две десетилетия. Като продуцент на Трейтърс, го определя и като експериментална драма за социално преживяване.

"Ние работим с психолози във всяка страна, в която правим предаването, за да гарантираме, че играчите са обгрижвани и се грижат за тях. Защото да участваш в тази игра е много, много трудно. Но преди всичко, Трейтърс - игра на предатели е забавление. Драматично забавление.

На въпроса какво му е впечатление за водещия Владо Карамазов продуцентът коментира, че внася в предаването драматичният опит, способността да се движи между хумора, мрака, светлината и сянката.



"Занимаваме се с доста сериозни въпроси, когато става въпрос за предателите и праведните. А той може да се движи между мрака и светлината много, много добре. И така да помогне за създаването на света на предателите.

А предаването не просто се излъчва в различни страни, а се адаптира с местната култура и митология.

Мислите и всичко около създаването на българската версия на формата са силно вкоренени в историята на България и в мистериите, в историите", коментира Джеймс.

Съставът на участниците е много разнообразен - от различни среди с различни истории до различни подходи към начина, по който играят играта.



Traitors – Игра на предатели се заснема в красиво имение точно на брега на река Дунав. Това също прави шоуто толкова специално и българско.



Очаквайте скоро по bTV.

