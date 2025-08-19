Вече са ясни новите петима участници в световния феномен „Traitors: Игра на предатели“.
Това са бизнесменът Даниел Бачорски, актьорът Иван Юруков, бизнесдамата Ана-Мария Граченова, светският журналист Антон Стефанов и водещата Оля Малинова.
Те се присъединяват към останалите популярни личности в битка, в която доверието е по-опасно от капан, а предателството дебне отвсякъде.
Кой ще надхитри останалите и кой ще бъде разобличен, ще стане ясно тази есен по bTV.
