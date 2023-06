Остават броени дни до мащабния хедлайн концерт на любимата босненска група на България - Dubioza Kolektiv, на 5 юли на откритата сцена на „Aрена София“ (Столичен колодрум) в Борисовата градина. Българските участници на концерта са The Top Stoppers и Coolden.

Двете подгряващи банди ще се погрижат за настроението на публиката преди хедлайнерите да излязат на сцената. The Top Stoppers, хип-хоп групата с непринудена увереност и смела енергия, съществува от 2010 г. Заразителните им ритми и лирично майсторство са безспорно част от ритъма на лятото.

Към тях се присъединяват и Coolden – нашумялата млада банда, която свири „песни за хората“. Непокорни младежи, които правят музика на български език, която резонира с настроенията на публиката и ги кара да танцуват.

Само седмица преди гостуването им у нас, групата се похвали с новината, че големият им хит „U.S.A.“ е песента, която анонсира новия, пети сезон на многократно награждавания сериал „Какво правим в сенките“ (What We Do In The Shadows).

„I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty, I can no longer wait, take me to United States, Take me to Golden Gate, I will assimilate“ е началната строфа на песента на Dubioza Kolektiv, която звучи в трейлъра на петия сезон на мегапопулярната комедия на ужасите за вампири, които решават да се установят в Ню Йорк.

„What We Do In The Shadows“ е огромен телевизионен хит, особено оценен за кастинга и сценария, който в четирите си сезона събра цели 17 номинации за "Еми", включително тези в категорията "Изключителен комедиен сериал“.

Най-известният в света телевизионен и филмов портал IMDB му даде високата оценка 8,6, а в Rotten Tomatoes рейтингът е почти перфектните 98%.

В годината, в която Dubioza Kolektiv отбелязва 20 години на сцена, една от най-популярните им песни отново излиза на преден план. Сингълът „U.S.A.“ от албума „Wild Wild East“, има повече от 18 милиона гледания в You Tube.

В тур календара на Dubioza Kolektiv в момента има 27 дати, сред които България, Франция, Чехия, Испания, Чехия, Полша, Словакия, Австрия, Люксембург, Швейцария и далечно Мексико, както и няколко концерта в страните от региона.