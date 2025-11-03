Мащабният турски театрално-танцов спектакъл "Танцът на епохите" гостува за първи път в България.

Шоуто представя историята на турския народ чрез музика, движение и впечатляващи костюми.

Със сцени от митологията и миналото, танцьори и акробати отвеждат публиката на пътешествие през хилядолетията.

"Преплитаме народни и модерни танци и ги представяме по нов начин. Разказваме история чрез танца, костюмите и музиката, така че да достигнем до всички хора", коментира Серхат Турак, хореограф и арт директор.

Костюмите са изработени специално за спектакъла и отразяват духа на всяка епоха.

"Искаме да покажем нашето изкуство и история на международната сцена – на места като Бродуей и Болшой театър", казва още той.

Българската публика ще може да се потопи в магията на "Танцът на епохите" в София, Велико Търново, Шумен, Варна и Пловдив.

