В социалните мрежи реалността се измерва в лайкове и последователи. Емоциите често се заменят с филтри и хаштагове, а словото се свежда до емотикони. Какъв е животът в интернет пространството и можеш ли да живееш, като само се храниш с вниманието на другите? Тези въпроси поставя новата постановка "Фейк", а сред актьорския състав са добре познатите ни Моню Монев и Лара Златарева.

"Ние с много ирония и много намигване и много усмивка се опитваме да поставим тези теми във "Фейк". Това е една комедия. Чак толкова дълбоко като послание, да размахваме с пръст - не се опитваме. Децата вече живеят с телефон като продължение на ръката. По скоро идеята е да се научим как да ползваме телефоните и социалните мрежи по предназначение", сподели актрисата Лара Златарева.

Героинята на кака Лара е актриса, инфлуенсър, а героят на Моню Монев е против социалните мрежи. "12 души на сцената живяхме с Лиза Шолова, която създава представлението - преправяше конкретно за нас, за да бъде забавно, удобно и смешно за целия актьорски състав", коментира Лара.

Имали са само една среща с публиката до този момент. Интересът е много голям. Билетите за следващите представления са вече продадени. Оказва се, че различни поколения виждат различни неща в това представление.

"Има един момент в представлението, който много ме беше впечатлил - реплика на един от героите. В момента, в който малките остават без интернет и не знаят как да си говорят, той казва - "Толкова години образование, книги, учене, езици, за да стана звезда в интернет с някакви лигави песнички - защо ми беше това", коментира актрисата.

Вижте целия разговор във видеото.

