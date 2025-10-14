Полярни реакции по идеята, предложена от образователния министър за обществено обсъждане – младежите до 15-годишна възраст да нямат достъп до социалните мрежи.

Хана е шестокласничка в 20 ОУ „Тодор Минков" в София. От година им събират телефоните, но когато може ползва социални мрежи, а вкъщи живее с тях. „Постоянно си говоря с някой, постоянно си пиша с някой. Дали за домашни, дали за: „Здрасти, как си?", допълва момичето.

Снимка: bTV

За Хана и съучениците ѝ, мрежите са забавление, но и източник на информация. Според нея забраната ще бъде объркваща. Според инфлуенсърите, които Хана следи в интернет, подобна забрана няма да има ефект.

„Вместо директно да ги забраняваме, ще бъде по-добре да научим децата да ги използват отговорно и по-осъзнато“, коментира Слави Панайотов.

Снимка: bTV

За учителите като Цветина обаче забраната би била полезна. Тя преподава на най-засегнати от социалните мрежи - ученици от 11 до 13-годишна възраст. „ Те ще могат сами за себе си да преценяват какво е добре, а не да следват тенденции“, допълни Цветина Караджова.

На подобно мнение са и родителите на тийнейджъри.

Проучванията показват, че дългият престой в социалните мрежи води до висок риск от депресия, спад в концентрацията, дигитално пристрастяване. Според Националния център за безопасен интернет обаче забраната няма да реши проблемите.

Снимка: bTV

„Ще накара децата да са по-изобретателни в това да злоупотребяват все повече и на все по-ранна възраст“, посочи експертът Антоанета Василева.

Засега забраната е само идея - коментира министърът на образованието Красимир Вълчев: „Разумни ограничения трябва да има, включително забрана. Виждаме, че все повече страни дискутират тази тема.

Засега само Австралия е приела забрана за социалните мрежи за деца до 16г., която ще влезе в сила от декември тази година.

