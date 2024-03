След 11 години американската поп група „Ню кидс он дъ блок“ (New Kids on the Block) ще зарадват феновете си с нов албум.

Заглавието е „Все още деца“ и се очаква да излезе през май, обявиха петимата пораснали тийнеджъри в социалните мрежи.

„Ню кидс он дъ блок“ (New Kids on the Block) бяха сред най-популярните момчешки групи през 80-те и 90-те години на XX век. А най-продаваният им албум е Step by step.

След разпадането им през 1994 г. правят няколко опита да се съберат отново.