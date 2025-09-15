K-pop звездите SEVENTEEN и техният звукозаписен лейбъл Pledis Entertainment се извиниха след инцидент с фойерверки, при който двама фенове бяха ранени на концерта им в Сеул в събота, 13 септември.

„По време на последния сегмент от концерта фойерверки със специални ефекти неочаквано паднаха към публиката“, се казва в изявление на южнокорейския лейбъл.

폭죽이 앞에서 터져가지고

너무 놀램....... pic.twitter.com/GPye8OkFip — 쿱쑥 (@SCOUPS_OOK) September 13, 2025

„Въпреки че професионална компания е извършила многократни проверки за безопасност предварително, включително определяне на подходящи разстояния и посоки, установихме, че инцидентът е възникнал поради дефект в някои от продуктите. Искрено се извиняваме на цялата публика, която е изпитала дискомфорт или неудобство от този неочакван инцидент“, посочва още лейбълът.

Двама души са получили леки наранявания и са прегледани на място.

„Ще продължим да предоставяме пълна подкрепа за последващите им грижи, за да осигурим бързо възстановяване. За да потвърдим дали има допълнителни наранявания и да съберем повече подробности за инцидента, ще изпратим отделно известие до присъстващите на концерта“, посочват от лейбъла.

Световното турне на SEVENTEEN започна на 13 септември в Сеул, Южна Корея, на главния стадион Incheon Asiad, с второ изпълнение там в неделя.

Групата ще излезе и на сцени в Съединените щати и Япония като част от турнето.

Четирима членове на групата няма да участват в турнето поради задължителната военна служба, която всички годни за военна дейност южнокорейски мъже на възраст между 18 и 28 години трябва да изпълнят.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK