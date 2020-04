Във времена на социална изолация заради пандемията от новия коронавирус, стартирахме поредицата #ОстанетеСиВкъщи с известни български артисти - писатели, поети, музиканти, режисьори и актьори, които ще представят любимите си книги, филми и музика. Така че всеки да може да им се наслади - не само по време на самоизолацията вкъщи, но и винаги да може да намира вдъхновение в тях.

Новият гост в рубриката #ОстанетеСиВкъщи е българската джаз, аренби, соул певица и автор на песни Рут Колева (задължително чуйте албума й Confidence. Truth, с която днес говорим за любимите песни и албуми, към които обича да се връща с удоволствие. Целите сме в слух.

The Weeknd - After Hours (2020)

Канадската музикална сензация The Weekend пусна своя четвърти албум на 20 март и критиците го наричат изключителен. Аз определено смятам, че творческата насока на новия му албум е страхотна и това видео е музикално-кинематографичен шедьовър.

Childish Gambino - 3.15.20 (2020)

Доналд Глоувър, мултиталантлив музикант, актьор, сценарист и режисьор пусна за стрийм новия си албум седмица по-рано от предвидената дата (22/03/20). Едно от любимите ми парчета през последните години - Redbone е на Гамбино, а с новия си албум той прави поредна заявка за музикално-визуален албум, който ще ни отвява тепърва в идните месеци.

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

18-годишната Били Айлиш издаде своя невероятно успешен албум преди година, но дори сега той си заслужава да бъде преслушан с нов прочит, след грандиозните успехи на младата изпълнителка, която буквално промени музикалната индустрия в последните месеци. Били Айлиш е доказателство, че за да направиш невероятен албум, не са нужни милиони долари и скъпа продукция, а добри идеи, добър екип (нейния брат Финиъс) и един микрофон, който да те записва в спалнята ти.

David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (1972)

Няма как да не обърнем внимание и да се върнем към великите творби на нашата история. Концептуалния, исторически албум на Боуи от 1972-а започва с песента "Five Years", която разказва за дълъг и изморителен апокалипсис. В интервю с Уилям Бъроуз за списание "Ролинг Стоун", Боуи споделя фантастичен сценарии около песента.

Talking Heads - Remain in Light (1980)

"Facts are simple and facts are straight / Facts are lazy and facts are late…", пее Дейвид Бърн, намеквайки лични и екзистенциални въпроси и тревоги за фалшивите новини, параноята и несигурността. Албумът става на 40 години тази година е добър повод да бъде преслушан наново.

Jill Scott - Who Is Jill Scott? Words and Sounds Vol. 1 (2000)

Джил Скот също празнува юбилей от своя дебютен и високо признат албум, който трябваше да отпразнува с голямо световно турне и разпродадени дати в с цял САЩ. Дебютният албум на Джил Скот, освен богата музикална феерия и поезия, е страхотен начин да рефлектираме върху себе си в момента на изолация.

Massive Attack - Blue Lines (1991)

Уникалния британският прочит на хип-хоп и соул музиката, който продължава да влияе на процъфтяващите модерни жанрове с мрачност и емоция. Дебютът на групата от Бристъл е едно от най-влиятелните неща, случвали се в модерната музикална история. В него можете да помиришете пепелници върху мръсните маси в шепота на Трики и да почувствате дъжда по лицето си в вълнуващите импровизации на Шара Нелсън.

