Най-големият ледник в света, наречен A23a, в момента се носи в Антарктическия океан и според учените върху повърхността му може да се види вода, което означава, че Антарктика се топи по-бързо от очакваното, пише „Айриш стар“, цитиран от БТА.

Експерти публикуват тревожни данни за ледника с големината на хавайски остров, който сега може да се види от космоса.

Огромният айсберг, по-висок от лондонския небостъргач "Шард" (близо 310 метра), търпи и бързи структурни изменения.

„Потенциалът за резки промени е много по-малко изучен в Антарктика в сравнение с Арктика, но има доказателства за бързи... изменения в околната среда“, се казва в скорошен доклад на Австралийския национален университет, публикуван в списание „Нейчър“.

„Бърза промяна вече се наблюдава в антарктическите ледове, океани и екосистеми и това се влошава с всеки градус на глобалното затопляне“, казва водещият учен професор Нерили Ейбрам.

A23a се простира на над 2250 кв. км, почти колкото е площта на Лос Анджелис, въпреки че се е свил значително, след като първоначално се отделя от Антарктика през 1986 г. Големи секции от айсберга също са се откъснали, отбелязва "Айриш стар".

