Най-големият айсберг в света заседна край британския остров Южна Джорджия. Гигантското парче лед тежи над 1 трилион тона и е два пъти по-голямо от Лондон.
Айсбергът се носи в океана от 1986 г.
Очакванията са той да започне да се разпада около южните части на острова, който е дом на стотици хиляди пингвини и тюлени.
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Според учените айсбергът гигант би затруднил корабоплаването.
Те допълват, че неговото топене може да допринесе за биоразнообразието, като свободи огромно количество хранителни вещества в океана.
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