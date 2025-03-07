Най-големият айсберг в света заседна край британския остров Южна Джорджия. Гигантското парче лед тежи над 1 трилион тона и е два пъти по-голямо от Лондон.

Айсбергът се носи в океана от 1986 г.

Очакванията са той да започне да се разпада около южните части на острова, който е дом на стотици хиляди пингвини и тюлени.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Според учените айсбергът гигант би затруднил корабоплаването.

Те допълват, че неговото топене може да допринесе за биоразнообразието, като свободи огромно количество хранителни вещества в океана.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK