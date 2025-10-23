Плъх на трапезата на български маратонци в Рим (ВИДЕО)

За семейство Велчеви неочакваният гост на трапезата на терасата на ресторант в Рим на фона на Колизея е бил плъх.
Какво може да бъде истински романтично. Отговорът е много прост – романтична вечеря на фона на Колизея с неочакван гост на трапезата. До тази констатация са стигнали съпрузите Васил и Петя Велчеви, които са били в Рим за участие в полумаратона, организиран по-рано този месец, пише италианската медия „Скай Ти Джи 24“.
Животинката се е появила от процеп над главата на Васил, докато той вечерял със съпругата си в ресторанта в деня преди полумаратона. Първоначално двойката се стреснала при появата на гризача. После обаче съпрузите се окопитили и заснели сцената. След което нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник.
Семейство Велчеви е публикувало видеото от сцената в социалните мрежи, след което видеото се завъртя и в италиански новинарски сайтове и предизвика разнородни коментари.
Полумаратонът в Рим се състоя на 19 октомври, пише БТА.
