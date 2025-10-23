dalivali.bg
София
сега Слънчево 18°
14 Незначителна облачност 20°
15 Разкъсана облачност 20°
16 Незначителна облачност 20°
17 Разкъсана облачност 20°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

Плъх на трапезата на български маратонци в Рим (ВИДЕО)

Животинката се е появила от процеп над главата на Васил, докато той вечерял със съпругата си в ресторанта в деня преди полумаратона

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:39 ч. 23.10.2025 г.

За семейство Велчеви неочакваният гост на трапезата на терасата на ресторант в Рим на фона на Колизея е бил плъх. 

Какво може да бъде истински романтично. Отговорът е много прост – романтична вечеря на фона на Колизея с неочакван гост на трапезата. До тази констатация са стигнали съпрузите Васил и Петя Велчеви, които са били в Рим за участие в полумаратона, организиран по-рано този месец, пише италианската медия „Скай Ти Джи 24“.

Животинката се е появила от процеп над главата на Васил, докато той вечерял със съпругата си в ресторанта в деня преди полумаратона. Първоначално двойката се стреснала при появата на гризача. После обаче съпрузите се окопитили и заснели сцената. След което нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник.

Семейство Велчеви е публикувало видеото от сцената в социалните мрежи, след което видеото се завъртя и в италиански новинарски сайтове и предизвика разнородни коментари.

Полумаратонът в Рим се състоя на 19 октомври, пише БТА. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие
Над 60 загинали след верижна катастрофа на натоварена магистрала (СНИМКИ)

Над 60 загинали след верижна катастрофа на натоварена магистрала (СНИМКИ)
Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп
Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни

Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни
Тази сутрин
Снимка: Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Снимка: Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Снимка: Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Лице в лице
Снимка: Пламен Панайотов и Елена Поптодорова - гости в "Лице в лице"
Пламен Панайотов и Елена Поптодорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Сигурност в училищата
Сигурност в училищата
Снимка: Охрана и безопасност в моловете
Охрана и безопасност в моловете
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система